Poseł PO: Polacy potrzebują tarczy, pancerza i hełmu przed tym rządem

– Polacy przede wszystkim potrzebują tarczy przed tym rządem. Nie tylko tarczy, ale też hełmu i pancerza, bo dostają po głowie z każdej strony – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej w środowym wydaniu "Sedna Sprawy" Radia Plus.

Tarcza 2,0

Projektem Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 podczas dwudniowego posiedzenia w tym tygodniu ma się zająć Sejm. Rząd chce obniżenia VAT do 8 proc. na paliwa oraz do 0 proc. na żywność, gaz i nawozy. Od lutego tego roku przez następnych sześć miesięcy niższy wskaźnik obejmowałby również podatek na energię elektryczną. Dzięki zmianom, według rządzących, korzyść dla Polaków wyniesie nawet do 15 mld złotych albo 25 mld złotych, jeżeli wziąć pod uwagę pierwszą wersję Tarczy.

Jednak zdaniem Marcina Kierwińskiego, "rząd generuje niebezpieczeństwo dla Polaków". Natomiast same postulaty kierownictwo Platformy Obywatelskiej, na czele z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, miało proponować już w październiku poprzedniego roku.

Poseł KO nie chciał zadeklarować, czy jego ugrupowanie polityczne poprze przedstawione przez Zjednoczoną Prawicę rozwiązania na poziomie ustawowym. – Proszę nie stawiać mnie w takiej sytuacji (...). Ja nie wiem, co ten rząd wymyśli, bo zaraz się okaże, że to nie jest od 1 lutego, że jest tylko dla niektórych. Co do idei, mówiliśmy o tym trzy miesiące temu. Wtedy trzeba było to robić – odpowiedział deputowany na pytanie dziennikarza prowadzącego.

Komisja ws. Pegasusa

W dalszej części audycji Kierwiński odniósł się również do afery związanej z wykorzystywaniem Pegasusa w Polsce w 2019 roku wobec kilku osób publicznych, w tym senatora klubu Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brezy.

Powołania komisji sejmowej w tej sprawie chcieliby politycy opozycji. PO zapowiedziała też już alternatywę w postaci komisji nadzwyczajnej w Senacie, gdzie większości nie ma rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek w tej sprawie miał zostać złożony.

– Zaapelujemy do wszystkich, którzy mają jakieś resztki przyzwoitości, aby tę komisję poparli. To jest kwestia oczywista – stwierdził poseł Marcin Kierwiński.

Czytaj też:

Niższe ceny za energię. Szef Rządowego Centrum Analiz przedstawił wyliczeniaCzytaj też:

Pan premier uciekł z piwnicy