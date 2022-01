Schetyna: To nowy etap współpracy środowisk opozycyjnych

We wtorek 11 stycznia przedstawiciele ruchu samorządowców "Tak! Dla Polski" spotkali się w parlamencie z przedstawicielami niektórych partii opozycyjnych. W ocenie obecnego na rozmowach Grzegorza Schetyny było to "otwarcie nowego etapu współpracy środowisk opozycyjnych".

– Należy współpracować i rozmawiać ze sobą, żeby zbudować taką konstrukcję wspólną przed wyborami, myślę parlamentarnymi, bo one będą pierwsze w kolejności. My też mamy to swoje doświadczenie, wielokrotnie czy za każdym razem kiedy rozmawiamy, to ja przywołuję ten projekt konieczności współpracy środowisk opozycyjnych, bo przecież nie tylko partii politycznych – mówił gość Radia Wrocław.

Schetyna zdradził również, że samorządowcy wyrażają chęć zaangażowania się w projekty publiczne i "czystą parlamentarną politykę", co według niego stanowi "nową jakość".

Były szef Platformy Obywatelskiej stwierdził, że nie należy obecnie przesądzać, w jakim wariancie opozycja pójdzie do wyborów, ale wskazał na kilka modeli, które okazały się skuteczne w innych krajach.

– Czy to będzie jedna lista tak jak na Węgrzech, jak budują opozycjoniści węgierscy od paru lat, czy dwie listy, jak zrobili to Czesi kilka miesięcy temu. Koniec wieńczy dzieło. Ważne jest, żeby każdy wyborca opozycji, każdy ten, który chce skończyć złe rządy PiS miał ofertę na stole i mógł wybrać swojego kandydata na posła i senatora, głosując na jedną czy drugą listę – powiedział dodając, że rok 2022 musi być przeznaczony na rozmowy i wypracowanie wspólnej podstawy programowej środowisk opozycyjnych, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy przed wyborami.

