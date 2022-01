Czy polski Senat uratuje polskiego złotego?

SIŁĄ RZECZY || Teraz wiemy już w praktyce – a nie tylko w teorii, już mamy porównanie, już sami tego doświadczyliśmy – i to na własnej skórze (i to jeszcze jak!), do czego może doprowadzić swymi działaniami lub zaniechaniami, co (dobrego lub złego) może uczynić z polskim złotym Rada Polityki Pieniężnej opanowana w większości przez „jastrzębie” – tak było do roku 2016 r., a co może z nim uczynić ta sama Rada Polityki Pieniężnej opanowana przez „gołębie” – tak było (i wciąż jest) między rokiem 2016 a początkiem 2022.

W wypadku ludzi zasiadających w instytucjach, których zadaniem jest dbanie o jakość – o pozycję, o siłę narodowych walut – to bowiem „gołębie” są najbardziej szkodliwe, to one najbardziej niszcząco zachowują się wobec walut, które powierzono ich opiece. Odwrotnie rzecz się ma z „jastrzębiami” – te, w odróżnieniu od „gołębi”, troszczą się, by oddane w ich pieczę waluty nie słabły nadmiernie, a niekontrolowana inflacja nie demolowała wyrażonej w tych walutach wartości oszczędności, czyli dorobku całych pokoleń, a także bieżących dochodów wszystkich ciężko pracujących ludzi. W polityce monetarnej to bowiem „gołębie” – a nie „jastrzębie” – są prawdziwymi, niszczycielskimi drapieżnikami.