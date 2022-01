"Rosja prowokuje od lat. To realny scenariusz". Niepokojące słowa Waszczykowskiego

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyjął w środę rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Aleksandra Gruszkę w sojuszniczej kwaterze głównej, aby spróbować rozładować najgorsze napięcia między Wschodem a Zachodem od czasów zimnej wojny, wywołane głównie przez sytuację na Ukrainie, którą według USA Rosja planuje zaatakować.

Spotkanie odbyło się w ramach Rady NATO-Rosja, która jest forum dyskusji na temat bezpieczeństwa na świecie. To kolejna próba deeskalacji napięcia pomiędzy Moskwą a Sojuszem Północnoatlantyckim. 10 stycznia w Genewie odbyło się spotkanie amerykańskich i rosyjskich polityków. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu.

Waszczykowski: Wojna możliwa w 2022

Napiętą sytuację na wschodzie Europy komentował w Polskim Radiu 24 Witold Waszczykowski. Europoseł nie przekazał optymistycznych prognoz dla naszej części kontynentu.

– Jest to realny scenariusz, że w tym roku może dojść do wojny u Europie. Oczywiście Stoltenberg nie mówi w jakiej skali może być ta woja. Jednak my już od dawna mówiliśmy, że incydenty lokalnie o różnej intensywności są możliwe. Rosja prowokuje od lat – powiedział były minister spraw zagranicznych.

Jako przykład możliwych prowokacji polityk podał wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe "Zapad".

– Przypominam, że od wielu lat Rosja wraz z Białorusią, co dwa lata organizuje wielkie manewry o nazwie "Zapad", a we wszystkich tych manewrach ćwiczone są symulacje ataku jądrowego m. in. na Polskę – powiedział i dodał: "Rosja jest od lat przygotowana do dużego incydentu zbrojnego. Pytanie tylko na jaką skalę".

