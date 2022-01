Stoltenberg: Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu w Europie

W poniedziałek w szwajcarskiej Genewie doszło do spotkania przedstawicieli amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji. Główne rozmowy dotyczyły – jak to ujęto – "stabilności strategicznej" i trwały blisko osiem godzin.

Spotkanie odbyło się w ramach tzw. dialogu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Federacją Rosyjską w obliczu zapowiadanej pod koniec 2021 roku inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

Podczas narady obie strony miały przedstawić i wyjaśnić swoje stanowiska dotyczące propozycji Moskwy odnośnie stworzenia nowej "architektury bezpieczeństwa" w Europie. Rosja domaga się od USA m.in. gwarancji, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO.

Soltenberg o Rosji

Po posiedzeniu Rady NATO-Rosja w Brukseli Jens Stoltenberg przyznaje, że istnieją poważne różnice zdań między Moskwą a państwami Sojuszu.

- Nasze różnice nie będą łatwe do zniwelowania, ale to pozytywny znak, że wszyscy sojusznicy NATO i Rosja zasiedli przy tym samym stole i zajęli się merytorycznymi tematami - stwierdził.

Szef NATO podkreślił, że Rosja została wezwana do wycofania swoich wojsk z Gruzji, Mołdawii i Ukraina. - Nie będzie kompromisów w sprawie podstawowych zasad – zapewnił.

Stoltenberg przekazał, że Rosji zaproponowano szereg dalszych spotkań, ale Moskwa w odpowiedzi stwierdziła, że nie jest gotowa na nie.

- Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu w Europie. Zrobimy co możemy, aby mu zapobiec - podkreślił Jens Stoltenberg.

Biden "po cichu" dozbraja Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził w grudniu dodatkowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów – podają amerykańskie media.

Aby pomóc Kijowowi, Joe Biden miał wykorzystać specjalny wybieg prawny w celu ominięcia procedur. Media podały, że Biały Dom "po cichu" wykorzystał przepis, który upoważnia prezydenta USA do zwrócenia się za pośrednictwem Departamentu Stanu do Pentagonu, by przekazał amerykański sprzęt krajowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.

Jak informuje Politico, wojskowy pakiet pomocowy dla Ukrainy zawiera m.in. system radarowy i sprzęt dla marynarki wojennej, ale nie wiadomo, kiedy zostanie dostarczony.

