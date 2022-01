Szokujący program telewizyjny. Śpiewak: TVN promuje zło, niszczy ludziom życie

Jan Śpiewak opublikował mocny wpis o programie "Królowe Życia" w stacji TTV należącej do TVN. "Prowadzi go burdelmama, która odbyła wyrok więzienia za stręczycielstwo i handel ludźmi. W jej burdelu handlowano kobietami za 5000 euro. Jak sama pisze pobyt w więzieniu otworzył jej drogę do kariery w telewizji" – donosi słynny aktywista.

Patologia w telewizji

Co więcej w programie miał się niedawno wystąpić szczeciński deweloper Mega Kot. "Pojawił się jako persona medialna jako kolega Lorda Kruszwila znanego pato youtubera. Jest nazywany nawet jego „ojcem”. Jego inny współpracownik ma zarzuty za znęcanie się nad niepełnosprawnym. Czemu 51 latek bawi się z nastolatkami? Być może po to, żeby mieć łatwy do nich dostęp" – pisze Śpiewak.

Deweloper miał się chwalić zażywaniem twardych narkotyków oraz romansem z nieletnimi dziewczynami.

"W popularnych nagraniach na YouTube chwali się tym, że nazwał świnię imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo. Tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku po związkach z nim było aż cztery" – pisze Śpiewak. Wszystkie miały przed śmiercią problemy z narkotykami.

"TVN zarabia na promocji zła"

Śpiewak podkreśla, że jest przerażony treściami promowanymi przez social media i telewizję. "Żyjemy w świecie odwróconych wartości. YouTube, Instagram i TVN zarabiają ogromne pieniądze na promowaniu zła. Nieustająco przesuwają granice tego co akceptowalne. Ci ludzie niszczą ludziom życie. Pokazują, że kobiety to tylko przedmioty. Że każde świństwo można spieniężyć" – pisze Śpiewak.

Aktywista apeluje, aby przeciwstawić się tej fali. "Zachęcam do pisania mejli do TVN, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgłaszania tych treści na Instagramie i YouTube" – podkreśla.

