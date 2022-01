Tusk zabrał głos ws. Orlenu. Obajtek: Nie wiem, jak mam to skomentować

W środę Orlen przekazał informacje dotyczące partnerów strategicznych w procesie fuzji z Lotosem. Udziały w polskim koncernie kupi Saudi Aramco, stacje paliw przejmie MOL, a biznes asfaltowy stanie się własnością Unimot.

Informacja o kupnie stacji benzynowych przez węgierski MOL wywołała ostre komentarze ze strony polityków opozycji. Donald Tusk zarzucił kierownictwu Orlenu, że węgierska firma jest powiązana z Kremlem, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

"Jeśli PiS naprawdę sprzedał stacje Lotosu węgierskiej firmie MOL, politycznie związanej z Moskwą, to znaczy, że Ład Kaczyńskiego jest bardziej rosyjski, niż sądzili najwięksi pesymiści" – napisał na Twitterze były premier.

Obajtek krytykuje Tuska

Prezes PKN Orlen odpiera krytykę, wskazując, że zarówno węgierski, jaki i saudyjski koncern, to duzi światowi gracze, z którymi współpracują największe koncerny z branży paliwowej.

– Nie wiem jak mam to skomentować. Donald Tusk uważa się za wielkiego Europejczyka i doskonale powinien wiedzieć, że biznes na świecie ewaluuje, że potężne firmy typu BP, Total mają również partnerstwa czy to z Saudi Aramco czy z innymi firmami. On dobrze o tym wie – powiedział Obajtek na antenie radiowej "Trójki".

Szef Orlenu wskazywał, że w czasie, gdy Donald Tusk był premierem, rząd rozważał sprzedaż Lotosu Rosjanom oraz pozbycie się litewskiej rafinerii w Możejkach.

– W 2011 roku [Tusk - przyp. red.] nie miał problemu sondować Polaków w kwestii sprzedaży całego Lotosu w ręce Rosjan. Nie miał problemu w rozmowach, jeżeli chodzi o zbycie rafinerii w Możejkach tak naprawdę, a cały Lotos to również i stacje i detal. Tu robi wielki problem z rzeczy, które są oczywiste – stwierdził.

Obajtek odniósł się także do działań rządu w kwestii walki z rosnącą inflacją. Jednym z elementów Tarczy Antyinflacyjnej jest obniżenie akcyzy na paliwo.

– Paliwo będzie zdecydowanie tańsze [dzięki tarczy antyinflacyjnej], paliwo jest częścią tak naprawdę cenowotwórczą i to praktycznie wszystkiego. Więc to są dobre działania, ale już pragnę zaznaczyć, że mamy w Polsce najtańsze paliwa. Proszę zobaczyć, co dzieje się z kierunku niemieckiego. Niemcy przyjeżdzają do nas tankować, Czesi przyjeżdżają do nas tankować, więc te działania są skuteczne, dobre – wskazał Obajtek.

