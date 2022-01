Poseł PiS: Jesteśmy konsekwentni w obniżaniu podatków. To nas wyróżnia

Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził Tarczę Antyinflacyjną 2,0 – poinformował ostatnio premier Mateusz Morawiecki. Obniżony ma zostać VAT na: paliwa (do 8 proc.), gaz, nawozy i żywność (do 0 proc.). Zapisy mają wejść w życie 1 lutego tego roku.

– To historyczna zmiana podatkowa, która (...) pozwoli zaoszczędzić setki złotych Polakom – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Krajewski. Jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości nie krył, że rządzący mają nadzieję, iż "następnie nastąpi obniżka inflacji".

Zysk dla rodzin

Politycy obozu władzy promują zmiany przede wszystkim jako zysk dla polskich rodzin. Rodzicom z dwójką dzieci ma zostać w portfelach nawet 334 złotych w ciągu sześciu miesięcy po obniżce VAT na artykuły żywnościowe.

– Jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy konsekwentni w obniżaniu podatków. To wyróżnia nas od ugrupowań opozycyjnych, które wiele mówią, ale gdy PO rządziła, to podwyższali podatki. My obniżyliśmy podatek PIT, CIT, ale również podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł dla wszystkich. Podwyższyliśmy drugi próg podatkowy do 120 tys. złotych – oznajmił poseł Krajewski.

Takie rozwiązania podatkowe znalazły się w zapisach rządowego programu Polski Ład, czyli – jak określają rządzący – "wielkiej reformy podatkowej".

– Rząd premiera Mateusza Morawieckiego realnie proponuje konkretne, radykalne obniżki podatków –stwierdził Jarosław Krajewski.

Inflacja w Polsce

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. szybkiego rachunku pokazały, że inflacja w grudniu 2021 roku w Polsce wyniosła 8,6 proc. W listopadzie wskaźnik wynosił 7,8 proc. Średnia inflacja za ubiegły rok to zaś 5,1 proc.

Ceny żywności wzrosły o 2,1 proc. (o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2020 roku), ceny nośników energii o 0,8 proc. (7,1 proc. w skali roku), a ceny paliw o 0,2 proc. (22,1 proc. rok do roku).

