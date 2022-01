Kukiz: Te partie oczywiście pękają

Lider Kukiz'15 zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaprezentował wniosek dotyczący powołania komisji. Miałaby ona zbadać możliwości i prawdopodobieństwo nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO.

Komisja ws. podsłuchów

Temat został rozwinięty podczas wywiadu z politykiem w „Salonie politycznym Trójki” Polskiego Radia. Paweł Kukiz stwierdził, że zarówno PiS, jak i PO mogą mieć wiele do ukrycia. – Dwie duże partie oczywiście pękają, bo jedna i druga może mieć coś na sumieniu. Mówię o PiS i Platformie – powiedział.

Kukiz jest optymistą jeśli chodzi o zebranie podpisów pod swoim projektem. – Muszę mieć 46 podpisów, ale jeśli te podmioty, które się zobligowały czy, które wstępnie bardzo mocno poparły ten wniosek, mówię o Koalicji Polskiej- PSL, mówię o kole Polskie Sprawy, o Konfederacji, o Jarosławie Gowinie, to mamy i tak i tak 48 podpisów, więc taki wniosek będzie poddany głosowaniu – stwierdził Paweł Kukiz.

Kukiz o inflacji

Lider Kukiz’15 był pytany także o kwestię inflacji. Pochwalił w tym kontekście decyzje rządu o obniżeniu podatku VAT. Zaznaczył, że za czynniki, które wpłynęły na wzrost cen odpowiada zarówno polska władza, jak i sytuacja zewnętrzna.

Kukiz podał przykład cen nawozu. – Proszę sobie zdać sprawę, że 80 proc. ceny tego nawozu to jest cena gazu ziemnego i dopóki my nie zrobimy porządku, czyli jeśli Komisja Europejska nie wyjdzie tutaj na przeciw oczekiwaniom Polski i zawieszeniu tych pakietów emisyjnych itd, no to czeka nas bardzo poważny wzrost cen żywności w lecie i na jesień – prognozował polityk.

– To są poważne problemy i jeśli chodzi o inflację, to ogromną część czy jakby ogromna wina leży po stronie tej globalnej sytuacji, ale i też leży po stronie rządu, Rady Polityki Pieniężnej. Bo nasz człowiek, Kamil Zubelewicz, wiele razy ostrzegał RPP i prezesa Glapińskiego, że trzeba było w pewnych momentach podnosić stopy procentowe – stwierdził Paweł Kukiz.

Czytaj też:

Kukiz: Z całą pewnością nie będę głosował za taką ustawąCzytaj też:

Nieoficjalnie: Doszło do rozmowy Kukiza z Gowinem