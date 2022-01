Jasina o OBWE: Ogromna szansa, żeby Polska pokazała swoje kompetencje

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP był w czwartek goście audycji "Siódma 9", poranka rozgłośni katolickich. Mówił o szansach, zagrożeniach i wyzwaniach, które w przeciągu najbliższych 12 miesięcy mogą czekać Polskę.

"Ogromna szansa"

13 stycznia 2022 roku to data, kiedy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje przewodnictwo Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz nakreśli jego priorytety na posiedzeniu Stałej Rady w Wiedniu w Austrii. Nasz kraj będzie współpracować w ramach tzw. Trójki OBWE z poprzednim i kolejnym przewodnictwami, czyli Szwecją i Macedonią Północną. Głównym celem przewodnictwa mają być działania służące uregulowaniu regionalnych konfliktów poprzez strukturę Organizacji.

– OBWE to górne "C", ogromna szansa, żeby Polska pokazała swoje kompetencje w polityce zagranicznej i stworzyła inicjatywy oraz wniosła duży dynamizm do działań Organizacji, która jest właściwie jedyną europejską organizacją obejmująca bardzo różne państwa, które często znajdują się ze sobą w konflikcie, bo tam znajdują się i Rosja, i Ukraina, ale też Stany Zjednoczone oraz Kanada; państwa Unii Europejskiej, a także kraje, które do Unii aspirują – powiedział Łukasz Jasina. – To szczególnie ważne w kontekście zagrożeń militarnych i geopolitycznych różnego rodzaju – dodał.

Zagrożenie dla Ukrainy

Priorytetowe działania w 2022 roku z pewnością obejmą Ukrainę, na której od prawie ośmiu lat trwa konflikt – zwrócił uwagę rzecznik MSZ. – W lutym tego roku będziemy obchodzili 8. rocznicę zajęcia Krymu. To ciągle ten sam konflikt. On może być "zamrożony", ale takich konfliktów też mamy dużo w tej części Europy, m.in. w Gruzji. One trwają i sprawiają zagrożenie dla bezpieczeństwa, mimo że czasami mniej o nich słyszymy, wracam do swoich codziennych spraw – mówił.

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, m.in. wywiadów USA i Ukrainy, że w pierwszych miesiącach 2022 roku Federacja Rosyjska zaplanuje inwazję na terytorium państwa ukraińskiego. W tej sprawie odbyła się już seria rozmów amerykańsko-rosyjskich, m.in. spotkanie w formie wideo Joe Bidena z Władimirem Putinem. Przy granicy Ukrainy może przebywać nawet 100 tys. żołnierzy rosyjskich ze sprzętem. – Polska popiera każdy spokój pokojowego rozwiązania konfliktu i każdą formę dialogu. Takie też będzie nasze przywództwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – oznajmił Łukasz Jasina.

