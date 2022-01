Ostra reakcja Budki na pytanie dziennikarza TVP o Sienkiewicza. "Dlatego zginął Adamowicz"

W trakcie wieczornych obrad Sejmu RP w minioną środę doszło do nietypowej sytuacji, która szybko doczekała się wielu komentarzy na w mediach społecznościowych. Uwagę zwróciło nietypowe zachowanie posła Koalicji Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza.

Pod koniec posiedzenia parlamentarzysta wszedł na salę obrad i podszedł do pierwszego rzędu, w którym siedzieli już jego partyjni koledzy – Borys Budka oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Po chwili szef klubu KO wstał, powiedział coś do Sienkiewicza, a następnie obaj wyszli z sali plenarnej.

Sprawę zaczęli komentować deputowani Prawa i Sprawiedliwości: "Sienkiewicz się przewróci", "panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę". "Czy były to procenty?" – zapytał na Twitterze Jacek Ozdoba.

Nerwowa reakcja Budki

W czwartek na sejmowym korytarzu wyjaśnień do sprawy oczekiwali reporterzy. W bardzo ostry sposób zareagował Borys Budka. Polityk porównał pytanie dziennikarza TVP Info o zachowanie Sienkiewicza do "szczucia na Pawła Adamowicza". 13 stycznia mija trzecia rocznica śmierci zamordowanego prezydenta Gdańska.

"Naprawdę niczego się nie nauczyliście. Paweł Adamowicz zginął między innego dlatego, że to są ludzie, którzy szczuli. Niech pan odejdzie. W taki dzień pan ośmiela się po raz kolejny tak zachować? Wstyd mi za pana" – powiedział Budka i pokazywał do kamer na logo TVP Info.

"Proszę posłuchać pana Czarnka, co wykrzykiwał z ław rządowych. To wierutna bzdura, co robią politycy tej władzy. Co robią? Bronią Mejzy, kupczą stanowiskami, a jedyne, co potrafią, to produkować fake newsy. Z zażenowaniem obserwowałem to, jak zachowywał się Czarnek. Minister odpowiedzialny za edukację takie bzdury wykrzykuje z ław rządowych? To jest przykład dla młodzieży? Ja chciałbym, żeby za każdym razem przedstawiciele rządu byli rzeczywiście sprawdzani alkomatem, bo myślę, że to im by się przydało" – mówił dalej lider Koalicji Obywatelskiej, dopytywany o sytuację w sali plenarnej przez przedstawicieli innych mediów.

Nagranie w sieci udostępniła dziennikarka portalu DoRzeczy.pl i reporterka Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska. "Tak @bbudka odpowiada na pytania dziennikarzy o wczorajszą „kondycję” #Sienkiewicz" – napisała.

