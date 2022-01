Suski: Polityka UE ma sprawić, żeby Polacy wrócili do zbierania szparagów w Niemczech

Według analityków banku Pekao, na których powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna", realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku.

– Nam na pewno się to nie opłaca. To jest wyliczenie takie, które powoduje, że Polacy mieliby zapłacić najwyższy haracz za tą szaleńczą politykę Unii Europejskiej – powiedział w TVP Info poseł PiS Marek Suski.

– Niektórzy twierdzą, że to jest wyrachowana polityka, która ma doprowadzić Polaków do nędzy i do powrotu do zbierania szparagów w Niemczech, bo dzisiaj my zaczynamy wyrastać na partnera, a nie na państwo, którego obywatele są gorszej kategorii i muszą gdzieś tam za marne grosze pracować w takich zawodach, których nie chcą wykonywać ludzie mieszkający w tej starej, dawnej Europie – mówił.

Suski: Oni potrzebują Polaków, którzy nie wysadzają się w metrze

– Niemcy nie chcą wykonywać pewnych zawodów - śmieciarzy, hydraulików, opiekować się starymi ludźmi, zbierać szparagów, o których już mówiłem, no to trzeba spowodować, żeby Polska była na tyle biedna i żeby na tyle ludzie nie mieli tutaj pracy, że będą zmuszeni jeździć tam i wykonywać pewne czynności – przekonywał Suski.

Według niego "okazało się, że imigranci z Afryki czy z Turcji przyjeżdżają w gruncie rzeczy po socjal". – Nie bardzo chcą pracować, choć Turków wielu pracuje, ale z tych afrykańskich krajów, z tej ostatniej emigracji to raczej zajmują się gwałtami i pobieraniem różnych społecznych zasiłków niż pracą, więc potrzebują Polaków, którzy się integrują, nie wysadzają się w metrze i którzy będą po prostu pracować za marne grosze – dodał.

– To jest moim zdaniem, niestety, polityka Niemiec z Rosją, które sobie bardzo często chciały podporządkować Europę. Kończyło się to z reguły katastrofą. Pamiętamy, czym dla nas skończyła się próba dominacji Rosji i Niemiec w 1939 roku - napadem i rozbiorem kolejnym Polski. Dzisiaj mamy do czynienia z takim rozbiorem ekonomicznym i musimy się temu przeciwstawić – oświadczył Suski.

