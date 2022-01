Szef MSZ: Ryzyko wojny jest obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej

1 stycznia Polska formalnie rozpoczęła roczną prezydencję w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

W czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył w Wiedniu w posiedzeniu Stałej Rady OBWE. Rada to gremium, które spotyka się co tydzień na szczeblu Stałych Przedstawicieli Państw Uczestniczących OBWE. Kilka razy w roku spotkania odbywają się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym roku służy prezentacji programu kolejnego przewodnictwa.

Rau o ryzyku wojny w Europie

Podczas swojego wystąpienia Rau mówił, że państwa OBWE mierzą się ze szczególnymi zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa. – Przedłużające się konflikty, konfrontacje wojskowe, radykalizacja, terroryzm, wraz z postępującą erozją reżimów kontroli zbrojeń, skutki pandemii COVID-19 oraz głębokie naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności jednostek prowadzą do rosnącej niepewności, nieprzewidywalności, podziałów i lęków narastających w naszych społeczeństwach – powiedział.

– Wygląda na to, że ryzyko wojny na obszarze OBWE jest obecnie większe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 lat – stwierdził.

Szef MSW podkreślił, że wyzwaniem dla OBWE jest "właśnie to, aby nie doprowadzić do wojny w Europie". – Narzędziem do tego są fundamentalne zasady Karty ONZ, Akt końcowy Helsinek (dokument podpisany na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z sierpnia 1975 r. - red.) oraz Paryska Karta Nowej Europy, które powinny zarządzać stosunkami między państwami oraz tym, w jaki sposób władze mogą właściwie wchodzić w interakcje ze swoimi ludźmi – mówił Rau.

