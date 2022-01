Szydło ostrzega: UE nie może sobie pozwolić na niebezpieczny eksperyment

Była premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło uczestniczyła w czwartek w posiedzeniu europarlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych (EMPL). Podczas debaty na temat kondycji europejskiej gospodarki Szydło wspomniała o kontrowersyjnym pakiecie klimatycznym Fit for 55.

Szydło ostrzega przed ubóstwem energetycznym

– Uważam, że powinna być refleksja nad wprowadzaniem zmian dotyczących programu Fit for 55. Nie jest to czas, ten trudny czas kryzysu popandemicznego i pandemicznego, na wprowadzanie eksperymentów, które mogą prowadzić do zwiększenia ubóstwa energetycznego, do wykluczenia energetycznego – powiedziała.

– Musimy wspierać europejską gospodarkę i nie pozwolić na to, żeby Europa cofała się ekonomicznie. Musimy zapewnić dobrą przyszłość zarówno młodym ludziom, przedsiębiorcom, ale też i zadbać o osoby starsze. Nie możemy pozostawić nikogo samemu sobie – podkreśliła.

"Moje stanowisko w debacie komisji EMPL nt. kondycji europejskiej gospodarki: W dobie pandemii i rosnących cen energii UE nie może sobie pozwolić na niebezpieczny eksperyment w postaci programu FitFor55. FitFor55 sprowadzi na Europejczyków ubóstwo" – napisała Szydło na Twitterze.

Wstrząsający raport Pekao

Według analityków banku Pekao, na których powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna", realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku.

"Aby do 2030 r. zrealizować pakiet Fit for 55, Polska będzie musiała – mimo unijnego wsparcia – pokryć ok. 300 mld euro luki finansowej" – podał "DGP". Gazeta zwraca uwagę, że już wypełnienie dzisiejszych regulacji klimatycznych UE (Fit for 40) będzie kosztować nasz kraj 338 mld euro, natomiast podwyższenie redukcji emisji w tym samym czasie do 55 proc., podniesie także koszty – do 527,5 mld euro.



