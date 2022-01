Fauci: Nie jest potrzebna nowa szczepionka przeciwko Omikronowi

Anthony Fauci wyraził opinię, że dawki przypominające obecnie dostępnych szczepionek stanowią dobrą ochronę przed Omikronem. Jak dodał, zmniejszają one o 80 procent ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 i w tej chwili to najlepsza metoda walki z koronawirusem. Doradca Bidena mówił o tym w czwartek w mowie online skierowanej do władz rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, który przyznał mu tytuł doktora honoris causa (rodzina Fauciego pochodzi z Włoch).

"Potrzebujemy pilnie uniwersalnych szczepionek przeciwko koronawirusowi" – podkreślił. Zdaniem doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych, w przyszłości na pewno pojawią się nowe warianty koronawirusa. "Jest wysoce nieprawdopodobne, jeśli nie wręcz niemożliwe, by udało się nam wykorzenić COVID-19" – powiedział Anthony Fauci.

"Musimy starać się utrzymywać go pod kontrolą na tak niskim poziomie, aby nie blokował społeczeństwa, jak teraz grypa i inne choroby układu oddechowego" – stwierdził doradca kolejnych amerykańskich prezydentów. "Prawdopodobnie idziemy w tym kierunku, ale dzisiaj w Stanach Zjednoczonych z milionem (nowych) przypadków (zakażeń) dziennie i 145 tysiącami osób w szpitalach, jeszcze do tego nie doszliśmy" – zaznaczył.

W czasie zdalnej lectio magistralis doktor Fauci ocenił, że jeśli chodzi o szczepienia, to Włochy poradziły sobie lepiej niż USA. "Chcę pogratulować Włochom" – dodał.

Mówił też o potrzebie zjednoczenia sił na poziomie globalnym w walce z pandemią. "W końcu wrócimy do normalnego życia, oby szybciej niż później" – podkreślił Anthony Fauci.