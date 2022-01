W tym roku nie będzie waloryzacji 500 plus

Minister rodziny i polityki społecznej była pytana w Radiu Plus, czy beneficjenci 500 plus mogą liczyć na wzrost tego świadczenia.

– Sukcesywnie wprowadzamy kolejne programy, jak dobry start, czy świadczenie matczyne", teraz wprowadzamy rodzinny kapitał opiekuńczy. Wsparcie polityki prorodzinnej to w 2021 to blisko 4% PKB, a w roku 2015 1,78%. Wprowadzamy nowe instrumenty, które, jak mówią młodzi ludzie, są potrzebne – stwierdziła.

Waloryzacji nie będzie

Prowadzący Jacek Prusinowski dopytywał, czy w takim razie rząd nie przewiduje waloryzacji 500 plus. – W tym roku waloryzacji na pewno nie przewidujemy, widzimy w jak trudnym jesteśmy czasie – odparła.

- 2023 będzie rokiem wyborczym... - zaczął mówić dziennikarz, co spotkało się z szybką reakcją polityk. - To za daleko idące wnioski, abyśmy teraz mówili: czekajcie, zwaloryzujemy 500 plus. Nie, dzisiaj mówimy o kolejnych świadczeniach, które mają zmienić sytuację polskich rodzin. Nie zawsze waloryzacja rozwiązuje sytuację, tylko wprowadzanie nowych rozwiązań prorodzinnych. To co jest potrzebne młodym ludziom, aby podejmowali odpowiedzialne decyzje – stwierdziła.

14 emerytura

Marlena Maląg była też pytana o 14 emeryturę i tegoroczną waloryzację. – 14 emerytura to jednorazowe świadczenie w roku 2021. Taką ustawę przyjmowaliśmy. Kolejnym rozwiązaniem było przygotowanie Polskiego Ładu, który ma zmienić sytuację emerytów. Czy zostanie podjęta decyzja o 14 emeryturze? Poczekajmy. Zamiast niej wprowadziliśmy rozwiązania z Polskiego Ładu, jeżeli jednak będzie taka decyzja i potrzeba, na pewno świadczenie będzie wprowadzone (...) Na początku lutego podamy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Na pewno będzie wyższa niż ta założona przy budżecie państwa. Na pewno to będzie co najmniej 7 procent – mówiła minister.

