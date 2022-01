Kukiz: W czasach PO inwigilowano dziennikarzy

Lider Kukiz'15 zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaprezentował wniosek dotyczący powołania komisji. Miałaby ona zbadać możliwości i prawdopodobieństwo nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO. Paweł Kukiz stwierdził, że zarówno PiS, jak i PO mogą mieć wiele do ukrycia. – Dwie duże partie oczywiście pękają, bo jedna i druga może mieć coś na sumieniu. Mówię o PiS i Platformie – powiedział w rozmowie z PR1.

PSL stawia warunek

Teraz Kukiz podkreśla, że PSL przychylnie odnosi się do jego postulatu, ale domaga się wydłużenia okresu, jaki miałaby badać komisja do 2005 roku.

– Chodzi o to, żeby powstała komisja, która będzie badała dłuższy czas, dłuższy okres. Ja proponowałem od 2007 roku do 31 grudnia 2021 roku. Natomiast no niestety wczoraj po rozmowie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, dzwonił do mnie, że PSL podpisze się pod wnioskiem pod warunkiem, że ten okres rozciągniemy jeszcze na 2005 rok, czyli od 2005 do 2021 – stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z Dariuszem Wieczorkowskim w Radiu Wrocław.

Kukiz przyznaje, że warunek ludowców nieco komplikuje sytuację, gdyż część podpisów już została zebrana pod starym wnioskiem. – Trzeba będzie jeszcze raz je zbierać. No ale nieważne. Z tego co widzę, to te 48 podpisów, właściwie 46 jest potrzebnych, no ale 48 powinniśmy zebrać, no tylko niestety musimy zmienić ten wniosek i wpisać datę 2005 zamiast 2007– zaznaczył.

Inwigilacja dziennikarzy

Kukiz podkreśla że sprawa Pegasusa ma być jednym z głównych celów komisji.

– Gdyby Pegasus istniał w czasach rządów, nie wiem, SLD, no to również mógłby być ten instrument techniki operacyjny używany, ponieważ nie ma tam jakiegoś zakazu czy nakazu w prawie, by był on używany do konkretnych spraw. On jest reklamowany jako instrument tak skuteczny, że można nim inwigilować terrorystów i jakieś tam specyficzne, specjalne grupy. Podobnie jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL byli inwigilowani dziennikarze, chyba blisko 50 dziennikarzy – stwierdził Paweł Kukiz w Radiu Wrocław.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Doszło do rozmowy Kukiza z GowinemCzytaj też:

Misja z Parlamentu Europejskiego przyjedzie do Polski badać sprawę Pegasusa