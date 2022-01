Premier: Mamy kryzys myślenia wspólnotowego i nasza nowa strategia może to zmienić

Rządowy program wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku. Był zapowiadany jako wielka reforma podatkowa. Na starcie nie obyło się jednak bez wpadek. Poszkodowani byli m.in. nauczyciele i policjanci, którzy otrzymali niższe wynagrodzenia o kilkaset złotych. Zamieszanie nie ominęło również urzędników skarbówki, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni w tej kwestii. Rządzący już obiecali poprawki. Program budzi wiele kontrowersji również w obozie władzy. Zastrzeżenia do funkcjonowania programu wyraził też prezydent Andrzej Duda.

Polski Ład tematem podcastu premiera

Szef rządu bronił firmowanego przez siebie przedsięwzięcia w piątkowym nagraniu. Przyznając, że osoby o „wysokich” i „bardzo wysokich” dochodach dołożą do budżetu więcej, wskazał, że otrzymają również realne korzyści.

– Będą korzystać na lepszych drogach, nowocześniejszej służbie zdrowia, a ich dzieci będą chodzić do wyremontowanych i lepiej wyposażonych szkół. Przypomnijmy sobie lata 90, dziurawe drogi, odpadające kafelki w szpitalach, głodowe emerytury, pospolita bandyterka na ulicach, ja to doskonale pamiętam – powiedział premier.

– Elity finansowe krytykują Polski Ład tylko dlatego, że będą musiały dołożyć do budżetu kilkadziesiąt, a w przypadku tych lepiej zarabiających, czasami kilkaset złotych albo niekiedy jeszcze więcej. To koronny dowód, że mamy w Polsce głęboki kryzys myślenia wspólnotowego i nasza nowa strategia może to zmienić. Ona jest czymś więcej niż formą podatkową, czymś więcej niż dźwignią sprawiedliwości społecznej. Ona wyciąga nas z mentalności lat 90, z tej neoliberalnej pułapki. Naprawiamy fatalne błędy transformacji i to niech stanie się kluczem nowoczesnego myślenia – mówił premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki: PiS chce Polski solidarnej

Szef rządu skrytykował w tym kontekście reformy ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza – Martw się o siebie, martw się tylko o siebie. Właśnie doktryna Balcerowicza głosiła takie hasło – stwierdził.

– A my chcemy innej Polski, Polski solidarnej, Polski, której hasło brzmi – troszczmy się o siebie nawzajem. Ale musimy zacząć od tych, którzy do tej pory byli pomijani i możecie być pewni, że to właśnie jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobimy – mówił premier Mateusz Morawiecki w internetowym podcaście.

