Antysemici z ducha

W każdym cywilizowanym społeczeństwie, przyjmującym zasadę powszechności praw (nawet jeśli nie popada ono w – zakazujący wyróżniania czegokolwiek – ekstremizm równości), aprobata dla manifestacji pogardy i złości musi prostą drogą prowadzić do ich rozpowszechniania, do roszczenia ich legalności, a więc do rozkładu prawa i społecznej solidarności.