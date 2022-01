Traktat o glistach

Nie będzie to specjalnie oryginalne, ale gdybym miał wskazać początek tej fali gówna, które zalało coś, co z przyzwyczajenia nazywamy kulturą, cofnąłbym się do końca wieku XIX, dokładnie roku 1896, kiedy to po paryskiej premierze „Ubu Króla” Alfreda Jarry’ego, groteski dziejącej się – przypomnę – „w Polsce, czyli nigdzie”, W.B. Yeats, ćwierć wieku przed otrzymaniem Nagrody Nobla, miał krzyknąć: „Po nas Bóg Bestia!”. To ów „Ubu Król’ dał sygnał startowy nowemu barbarzyństwu, które może nie okazało się tak krwiożercze jak to dawne, za to z całą pewnością stokrotnie głupsze.