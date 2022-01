Senator PiS: Trzeba bronić ministra Czarnka

W sobotę były marszałek Senatu był gościem audycji Polskiego Radia 24. Jedno z pytań dotyczyło szefa MEiN i przeprowadzonych przez niego reform.

W czwartek Sejm przegłosował ustawę nazywaną w mediach "lex Czarnek", która zwiększa władzę kuratorów oświaty. Za nowelizacją Prawa oświatowego głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Dzięki zmianom, kuratorzy będą mogli m.in. zatwierdzać treść zajęć dodatkowych, jakie chce przeprowadzić szkoła w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Od samego początku przedstawione założenia mocno krytykowali politycy opozycji oraz niektórzy samorządowcy. Ich zdaniem, prof. Przemysław Czarnek chce "ograniczyć wolność szkół" oraz "zideologizować programy nauczania".

– Trzeba bronić ministra Czarnka. Jest świetnym fachowcem i doskonale wie, co robi. Robi to nie tylko w oparciu o intuicję, ale też o wiedzę, którą posiada. (...) Minister Czarnek doskonale wie i czuje, jak powinno wyglądać wychowanie młodego pokolenia. Ważne jest, by młode pokolenie miało wiedzę i dostęp do niej – powiedział Stanisław Karczewski.

W innej części audycji senator Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do zamieszania wokół Rady Medycznej przy premierze. W miniony piątek 13 z 17 członków organu złożyło rezygnację z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Decyzja o rezygnacji miała zapaść z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

– Przez wiele miesięcy współpraca z Radą Medyczną układała się bardzo dobrze. Co nie znaczy, że zawsze miała się tak układać. To naturalne – skomentował sprawę Stanisław Karczewski. – Wykorzystywanie Rady Medycznej do walki politycznej jest podłe. (...) Podejmowanie decyzji podczas pandemii musi opierać się o opinie ekspertów, ale nie można tego w całości przenosić do życia politycznego – stwierdził polityk obozu Zjednoczonej Prawicy, który z zawodu jest lekarzem.

