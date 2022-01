Ty! Głuchy jesteś?

Kiedyś to było, co? A teraz to zrobiono takie badanie, że młodzi to nie za bardzo wiedzą, co znaczy na przykład "moralność Kalego". Skąd mają wiedzieć, jeśli nie czytają Sienkiewicza, bo Sienkiewicz z roku na rok staje się podobno coraz bardziej rasistowski?

Niby nie żyje, a ciągle się staje. Ciekawe. Kiedyś było też takie określenie „język parlamentarny”. I tu młodym wytłumaczę, że oznaczało to kulturę słowa, wypowiedzi, dobór środków leksykalnych dalekich od wulgarności, prostactwa oraz ludyczności. Język ten cechował klasy wykształcone, na przykład kiedyś politycy byli wykształceni.