Prof. Zybertowicz: Tusk unikał tej odpowiedzi

Wiceminister zdrowia poinformował w poniedziałek o 10 445 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Wiceszef resortu zdrowia dodał także, że 4 osoby zmarły z powodu COVID-19. Tydzień temu liczba zgonów wyniosła 19. Polityk wskazał także, że szczyt zakażeń przypadnie za ok. 2-3 tygodnie. Zdaniem Waldemara Kraski, Polacy muszą przygotować się na piątą falę pandemii.

Niespójna strategia

Prof. Zybertowicz pytany o brak spójnej rządowej strategii wobec pandemii wskazał, że zdecydowana większość państw zmaga się z doraźnością działań wobec nowego zjawiska, jakim jest globalna epidemia.

– Rząd ma tak samo niespójną strategię wobec pandemii koronawirusa, jak większość krajów świata. Najlepsi eksperci są zagubieni – powiedział na antenie RMF FM.

– Od momentu, gdy Szwedzi wybrali inną od większości krajów świata, a zwłaszcza Unii Europejskiej drogę radzenia sobie z pandemią, to mamy co pewien czas zmieniające się komunikaty - szwedzki wariant działa, szwedzki wariant nie działa, Szwedzi mają ogromną ilość zgonów w domach pomocy społecznej, szwedzka gospodarka działa – dodał doradca prezydenta Dudy.

Prof. Zybertowicz wskazał, że także politycy opozycji nie mają do końca sprecyzowanej odpowiedzi na to, jak powinno wyglądać zarządzanie pandemią w Polsce.

– Donald Tusk zapytany - gdyby był na miejscu rządzących to jaką przyjąłby strategię radzenia sobie z pandemią, w szczególności chodziło o to, czy szczepienia miałyby być obowiązkowe i czy mają być obostrzenia, jak mógł wykręcał się od odpowiedzi, unikał tej odpowiedzi. Gdy kilka dni później w audycji telewizyjnej prowadzący próbował wydobyć taką odpowiedź od posła Arłukowicza to także jej nie otrzymał – powiedział.

