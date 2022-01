Maląg: Pomimo trudnego czasu, rozwijamy gospodarkę

Rozwiązania podatkowe w ramach rządowego programu Polski Ład weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Obóz władzy oczekuje poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju, która została nadszarpnięta przez kryzys inflacyjny.

Rozwój gospodarczy

– Polski Ład to szereg zmian, które przekładają się m.in. na lepszą sytuację samorządów, dzięki którym będą mogły one realizować inwestycje, które będą kołem zamachowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Pomimo trudnego czasu, rozwijamy gospodarkę. Staramy się, aby powstawały nowe miejsca pracy i wspieramy polskie rodziny. Rodzina jest w centrum życia i uwagi – mówiła minister Marlena Maląg.

Program Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy niemal od razu wzbudził ogromne kontrowersje w Polsce. Chodziło m.in. o doniesieniach ws. niższych pensji wypłaconych za styczeń nauczycielom oraz pracownikom służb mundurowych. Do wyrównania w wynagrodzeniach ma doprowadzić rozporządzenie ministra finansów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wraz z Nowym Rokiem zaczął obowiązywać w Polsce również program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Od tego momentu na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie. To 12 tys. złotych rozłożone w miesięcznych ratach na rok (po 1000 złotych) lub dwa lata (po 500 złotych).

Dotąd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłynęły wnioski na pomoc dla ponad 360 tys. dzieci – poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to także dofinansowanie do opieki żłobkowej oraz ułatwienia w polityce mieszkaniowej – bardzo potrzebne i ważne rozwiązania szczególnie dla młodych ludzi – oznajmiła polityk Prawa i Sprawiedliwości.

