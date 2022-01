Müller: Trwa dyskusja ws. skorygowania zasad kwarantanny

Polityk Zjednoczonej Prawicy był w poniedziałek gościem "Sedna Sprawy" w Radiu Plus.

Parlamentarzysta klubu Prawa i Sprawiedliwości zastrzegł, że "nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale chodzi o skrócenie tego okresu".

Skrócenie kwarantanny

– Porównujemy, jak to wygląda w innych krajach, które zdecydowały się na skrócenie okresu kwarantanny – oznajmił Piotr Müller.

Dopytywany, czy chodzi o skrócenie z 10 do 7 dni, rzecznik prasowy rządu odpowiedział: Nie wiem do ilu dni, ale na pewno chodzi o to, żeby ten okres skrócić".

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem (Sars-CoV-2). Co do zasady, kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na odosobnieniu w związku z zachorowaniem współdomownika. W tym czasie nie można opuszczać domu, zakazane jest np. spacerowanie z psem oraz wyjście do sklepu po podstawowe artykuły żywnościowe czy higieniczne. W przypadku niepokojących objawów chorobowych należy skontaktować się z lekarzem.

Sytuacja epidemiczna w kraju

W ciągu ostatniej doby w Polsce badania potwierdziły 10 445 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły cztery osoby z COVID-19 – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii w kraju zaraziło się ponad 4,3 mln osób. Zmarło 102,3 tys. chorych. Aktualnie najwięcej zakażeń odnotowuje się w województwach: mazowiecki (2 273), śląskim (1 494) oraz małopolskim (1 428).

– Rozpędzamy się i piąta fala puka do naszych granic. (...) Trudno w tej chwili określić, czy to będzie bardziej dwa czy trzy tygodnie. Wydaje się, że to ten najbliższy czas. Wtedy rzeczywiście powinien Omikron zdominować wariant Delta. Tych przypadków powinno być zdecydowanie więcej – stwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w poniedziałkowej rozmowie z Polsat News.

