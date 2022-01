Czerwińska krytykuje pomysł Kukiza. "Jesteśmy sceptyczni"

W poniedziałek 17 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie senackiej komisji, której celem jest wyjaśnienie sprawy wykorzystywania Pegasusa w Polsce. Nie wzięli w nim udział senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O Przyczyny tej decyzji została zapytana rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

– Ta sprawa jest polityczną hucpą, polityczną awanturą, chodzi o to, żeby dawać linię obrony tym osobom, wobec których toczy się postępowanie – stwierdziła dodając, że komisja nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji.

Co z propozycją Kukiza?

Lider Kukiz'15 kilka dni temu zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaprezentował wniosek dotyczący powołania komisji. Miałaby ona zbadać możliwości i prawdopodobieństwo nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO. Paweł Kukiz stwierdził, że zarówno PiS, jak i PO mogą mieć wiele do ukrycia. – Dwie duże partie oczywiście pękają, bo jedna i druga może mieć coś na sumieniu. Mówię o PiS i Platformie – powiedział w rozmowie z PR1.

Czerwińska pytana o pomysł Kukiza nie kryła swojego sceptycyzmu.

– Jestem przekonana, że intencje Pawła Kukiza są bardzo szczere, już się wypowiadaliśmy na ten temat. Natomiast rzeczywiście jesteśmy sceptyczni, no bo jednak dotyczy to materii, która jest bardzo dużą tajnością obłożona i to nie są sprawy, o których można mówić o wszystkim publicznie – powiedziała polityk.

Zdaniem Czerwińskiej właściwym miejscem na rozpatrywanie spraw, które wymagają tajności jest komisja do spraw służb specjalnych, do której dostęp mają posłowie wszystkich ugrupowań.

