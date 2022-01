Zemmour skazany za słowa o nieletnich nielegalnych imigrantach

We wrześniu 2020 roku na antenie CNews obecny kandydat na prezydenta Francji stwierdził, że nieletni, którzy migrują do Francji bez rodziców lub opiekunów "to złodzieje, mordercy, gwałciciele". – Oto kim są, musimy ich odesłać – powiedział dodając, że "ci ludzie kosztują nas pieniądze".

Sprawa trafiła do sądu w listopadzie 2021 roku. Zemmour został oskarżony o publiczną zniewagę, podżeganie do nienawiści i przemocy przeciwko grupie osób z powodu ich pochodzenia etnicznego, narodowego, rasowego lub religijnego. Opublikował wtedy oświadczenie, w którym zarzucił prokuratorom i organizacjom antyrasistowskim "próbę zastraszenia" go. Nie wycofał się ze swoich słów i podkreślił, że debata polityczna nie odbywa się w sądach.

Paryski sąd 17 stycznia orzekł o winie Zemmoura. Dziennikarz musi zapłacić teraz grzywnę w wysokości 10 tys. euro oraz odszkodowanie antyrasistowskim grupom.

W ocenie prezesa organizacji "Domy Przyjaciół", Samuela Thomasa, wyrok ten jest "bardzo łagodny. Nie ukrywa, że liczył na odebranie praw obywatelskich Zemmourowi. Z kolei pełnomocnik kandydata na prezydenta zdradził, że będzie doradzał swojemu klientowi złożenie odwołania od wyroku.

Zemmour kandydatem na prezydenta Francji

We wtorek 30 listopada francuski prawicowy publicysta Eric Zemmour oficjalnie potwierdził swój start w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku. Kilka dni później rozpoczął kampanię wyborczą.

Przez kilka tygodni był uważany za jednego z najgroźniejszych rywali Emmanuela Macrona. Niektóre sondaże przewidywały starcie tych dwóch polityków w drugiej turze wyborów. Sytuacja zmieniła się po nominacji przez partię Republikańską Valérie Pécresse na Pécresse zajmuje drugie miejsce w przedwyborczych sondażach.

Czytaj też:

Unijna flaga zniknęła z Łuku Triumfalnego. Prawica ogłasza sukcesCzytaj też:

Witt: Zemmour ma życzliwość mas. Jego konkurenci dysponują grupami wyszczekanych bojowników