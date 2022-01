Bosak: Rząd nie ma wpływu na Facebooka, bo nie chce go mieć

DoRzeczy.pl: Konfederacja straciła profil w serwisie społecznościowym Facebook. Czy jest szansa na jego odzyskanie i jakie będą wasze działania w tej sprawie?

Krzysztof Bosak: Złożyliśmy odwołanie przez system Facebook oraz przez Ministerstwo Cyfryzacji, gdzie stworzono specjalny formularz kontraktowy. Czekamy na rozpatrzenie tych odwołań. Nasz facebookowy profil Konfederacji jest widoczny dla nas jako administratorów, natomiast nie jest widoczny dla zwykłych użytkowników. Dlatego widzimy, że profil nie został skasowany całkowicie, został ukryty przez administrację Facebooka. Inne profile związane z nami, naszych posłów, czy struktur okręgowych działają normalnie.

Jak pan ocenia spotkanie z ministrem Cieszyńskim w tej sprawie?

Niestety z tego spotkania nic konkretnego nie wynika, poza tym, że rząd nie planuje żadnych zmian legislacyjnych. My uważamy, że to jest błędem. Zbieramy podpisy pod własnym projektem ustawy, który pozwalałby nakładać kary na Facebooka. Dodatkowo odbyło się w piątek posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa, w którym udział wziął m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, gdzie rozmawialiśmy o projektach legislacyjnych obrony wolności słowa w internecie.

Czy jako Polska możemy cokolwiek zrobić? Przecież to jest podmiot z USA, który robi co chce i nie ma na niego żadnego wpływu.

Obecny rząd nie ma żadnego wpływu na Facebooka, ponieważ nie chce go mieć. Inne rządy, jak choćby Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, czy Nigeria, skutecznie wywierały presję na Facebooka i wynegocjowały własne zmiany w regulaminie, co miało miejsce np. w Niemczech, czy zaprzestanie usuwania profilów, co stało się w Nigerii. Po prostu trzeba tego chcieć. Polski rząd woli pogadać w mediach, zamiast normalnie działać.

