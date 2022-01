"To dobra zapowiedź". Sawicki chwali pomysł stworzenia nowej rady

Gość Polskiego Radia 24 skomentował zapowiadaną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowego zespołu, który będzie doradzał premierowi w obszarze epidemii.

– Zapowiedź poszerzenia nowego składu o specjalistów z zakresu gospodarki, czy socjologii, to dobra zapowiedź – powiedział Sawicki dodając, że PSL już wcześniej zgłaszał konieczność szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z epidemią.

Z drugiej strony były minister rolnictwa i rozwoju wsi skrytykował brak decyzyjności władz w związku z coraz gorszą sytuacją epidemiczną w Polsce.

– Informacja o tym, że może być 100, 140 tys. zakażeń dziennie, w zależności od tego, który z instytutów to bada, jest informacją smutną i niepokojącą. Szkoda, że po trzech godzinach posiedzenia zespołu kryzysowego nie usłyszeliśmy nic (...) że premier, czy rząd podejmie jakieś szczególne działania – stwierdził.

Niedzielski zapowiada nową radę

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze poinformowało o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Szef MZ poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory.

– Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy – mówił Niedzielski.

Stąd też argument – jak dodał – by rada miała szerszą formułą. Powiedział, że w skład rady – oprócz konsultantów krajowych i przedstawicieli zawodów medycznych – wejdą m.in ekonomiści i socjolodzy. Rada będzie, jak mówił, "uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale też te związane z życiem gospodarczym i społecznym".

