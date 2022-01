Komu ufają Polacy? Trzaskowski stracił pozycję lidera

Najnowszy sondaż pracowni przeprowadzony na zlecenie Onetu przynosi zmianę lidera rankingu zaufania. Wiceprzewodniczącego PO wyprzedził szef polskiego rządu. Ostatni raz na czele rankingu Mateusz Morawiecki znalazł się w październiku ubiegłego roku. Podium zamyka prezydent Andrzej Duda. Styczniowy wynik głowy państwa jest najsłabszy od blisko czterech lat.

Sondaż: Komu ufają Polacy?

Zaufanie do premiera Morawieckiego zadeklarowało 37,6 proc. badanych. To więcej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z grudnia 2020 r. Prezydent Warszawy zdobył 36,8 proc. wskazań, co jest wynikiem gorszym od ostatniego o 1,1 pkt proc. Z kolei prezydentowi Dudzie ufa 35,7 proc. respondentów (mniej o 2,1 pkt proc.).

Na dalszych miejscach znaleźli się: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 32,9 proc. badanych (spadek o 1,1 pkt proc.), Szymon Hołownia z zaufaniem na poziomie 30,6 proc. (mniej o 3,8 pkt proc.), a za nim Donald Tusk, któremu ufa 29 proc. badanych (spadek o 3,7 pkt proc.).

Zarówno Hołownia, jak i Tusk zanotowali największe spadki zaufania wśród całej badanej grupy polityków. Z kolei największym wzrostem może pochwalić się Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji zgromadził 21,7 proc. wskazań i jest to jego najlepszy wynik od października 2020 r.

Ranking nieufności

Na drugim biegunie znaleźli się politycy, którym Polacy nie ufają. Liderem tej grupy jest minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, co do którego brak zaufania zadeklarowało 65,3 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek z wynikiem 62,1 proc., a na trzecim - lider PiS Jarosław Kaczyński (61,6 proc.).

Z kolei największy wzrost nieufności zanotował w styczniu Robert Biedroń. Polityk lewicy odnotował wzrost nieufności o 9,2 pkt proc. (nie ufa mu 50,5 proc. badanych).

