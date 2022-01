Müller: Działania TSUE nie polepszyły relacji polsko-czeskich

Zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, nasze relacje z południowymi sąsiadami pogorszyły się m.in. przez niezgodne z traktatami działania Unii Europejskiej.

Kopalnia Turów a TSUE

We wtorek Piotr Müller wystąpił na konferencji prasowej, gdzie poruszono temat Turowa. – Już kilka miesięcy trwają rozmowy. W związku z tym, optymizm dotyczący pozytywnego zakończenia tej sprawy jest mniejszy. Natomiast liczę na to, że nasi sąsiedzi z Republiki Czeskiej faktycznie przyjmą argumenty, które podnosiliśmy przez wiele miesięcy – powiedział rzecznik prasowy rządu. – Jeżeli będą pozytywne informacje w tej kwestii, jeśli dojdzie do ostatecznego porozumienia, to będziemy je przekazywać – dodał.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2021 roku Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Domagały się jednocześnie zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. We wrześniu ub.r. Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd nie zamierza jednak poddać się temu orzeczeniu i płacić nałożonej kary.

– Te rozmowy nie były łatwe, m.in. dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął dosyć nieszablonową decyzję, stosując taki, a nie inny środek zapobiegawczy wobec Polski. Nigdy takiej sytuacji nie było. Naszym zdaniem to działanie poza traktatowe, więc też siłą rzeczy nie polepszyło relacji polsko-czeskich. Ale siadamy do rozmów, jesteśmy otwarci i liczymy na to, że rzeczywiście jest szansa, aby ten temat zamkną w sposób pozytywny – mówił Piotr Müller.

