Jaki o rozmowach ws. Turowa: Potrzebna była zmiana rządu w Czechach

We wtorek późnym wieczorem, po trzech godzinach dyskusji, minister środowiska Republiki Czech Anna Hubaczkova oraz minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa wystąpiły na wspólnej konferencji prasowej.

Jak podkreślono, na finał sprawy związanej z kopalnią węgla brunatnego w Turowie trzeba będzie jeszcze poczekać, ale "podpisanie umowy to najlepsze rozwiązanie dla każdego" – napisała na Twitterze po naradzie Hubaczkova.

Jaki: Bardzo pozytywny sygnał

Rozmowy polsko-czeskie ws. Turowa skomentował Patryk Jaki na antenie TVP Info. – To bardzo pozytywny sygnał, który daje nadzieję, że niepotrzebny spór skończy się sukcesem. Prawdą jest, że potrzebna była zamian rządu w Czechach. Ale co najważniejsze – to była dobra inwestycja rządu Zjednoczonej Prawicy, dlatego że my od lat jesteśmy w dobrej relacji, budujemy wspólną frakcję w Parlamencie Europejskim. Widać dziś, że te relacje są podstawą do budowania porozumienia, czego nie można było powiedzieć o wcześniejszym czeskim rządzie, tak mocno wspieranym przez polską opozycję – powiedział.

Przypomnijmy, że 20 września ub.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Zdaniem Jakiego, "nie ma wyroku w tej sprawie, jest zabezpieczenie", zatem "jeżeli dwie strony się dogadają, ten spór zakończy się ugodą, tzn. nie będzie tych kar". – Być może są jakieś porozumienia po stronie polsko-czeskiej, ale to zupełnie inna historia – dodał europoseł.

Relacje polsko-czeskie

Według Patryka Jakiego, Polska i Republika Czech powinny dojść do ostatecznego porozumienia ws. Turowa i współpracować ze sobą m.in. na płaszczyźnie Grupy Wyszehradzkiej.

– Mam nadzieję, że wkrótce ta sprawa odejdzie do historii, bo nasza przyjaźń, jako sąsiadów, powinna budować pozytywne zasoby do spraw ważniejszych niż ten niepotrzebny spór polityczny – oznajmił polityk Solidarnej Polski.

