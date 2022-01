Moskwa: Częścią umowy z Czechami jest natychmiastowe wycofanie skargi z TSUE

Szefowa resortu środowiska stwierdziła na antenie radiowej "Jedynki", że "wczorajsze spotkanie na pewno wniosło więcej niż wcześniejszych 18 z poprzednim rządem, nie tylko w kwestii atmosfery, która tez ma znaczenie, ale w kwestii konkretnych ustaleń".

– Ustaliłyśmy wszystko, co było do ustalenia na naszym poziomie. Teraz pani minister Hubaczkova musi wrócić do swojego koalicyjnego rządu, żeby te ustalenia potwierdzić, ewentualnie wrócić z jakimiś sugestiami – poinformowała Moskwa dodając, że podczas negocjacji czeska minister była w stałym kontakcie telefonicznym z premierem Fialą, co w jej opinii "dobrze rokuje".

Czesi wycofają skargę?

Na pytanie prowadzącego rozmowę o to, czy umowa przewiduje wycofanie przez Pragę skargi do TSUE, minister odpowiedziała twierdząco.

– Częścią umowy jest natychmiastowe wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości i tym samym zakończenie tego sporu. To absolutnie nie jest elementem negocjacji. To jest ustalone i potwierdzone przez obie strony, o ile tę umowę podpiszemy – jednoznacznie zadeklarowała Anna Moskwa dodając, że ona jest gotowa podpisać porozumienie "już dzisiaj".

Polsko-czeskie negocjacje

We wtorek w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się kilkugodzinne polsko-czeskie spotkanie, które trwało aż do późnego wieczora, kiedy to przedstawiciele obu stron wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Republikę Czech we wtorkowym spotkaniu po raz pierwszy reprezentowała nowa minister środowiska kraju Anna Hubaczkova. Wynika to z faktu, że dopiero w ubiegłym tygodniu nasi południowi sąsiedzi zatwierdzili rząd po wyborach parlamentarnych, które w tym państwie odbyły się jesienią 2021 roku.

Podkreślono, że rozmowy przebiegały w miłej atmosferze, ale oficjalne stanowiska nie zostaną jeszcze podane. Nie będzie także spisania protokołów z narad.

