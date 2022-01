Nowy sojusz na polskiej scenie politycznej? "Walczyliśmy razem"

W środę ma się odbyć wspólna konferencja prasowa przedstawicieli obu formacji politycznych. O sprawie poinformował szef Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej w programie "Tłit" na portalu wp.pl.

Wspólne działania

Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział o szczegółach współpracy z AgroUnią. – Walczyliśmy razem z "piątką Kaczyńskiego", ta walka okazała się skuteczna – i na protestach, i w parlamencie. Mamy więc wspólne cele – oznajmił.

Podczas pierwszego wspólnego wystąpienia prezes PSL i Michał Kołodziejczak mają mówić o wzrostach cen w Polsce. Zdaniem lidera ludowców, obecnie drożyzna w kraju "dobija rolników, a niedługo "jeszcze bardziej dobije konsumentów".

– Będziemy mówić o cenach nawozów. Przedstawimy ciekawy pomysł, jak obniżyć ceny nawozów, a przez to obniżyć ceny żywności – zdradził Kosiniak-Kamysz.

Koalicja na dłużej?

Zapytany o trwałą koalicję PSL i AgroUnii w przyszłości, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "Jeśli się walczy o te same sprawy, jest wspólny mianownik, jeśli można szukać tego, co łączy, to my będziemy to robić. (…) Trzeba współpracować".

– Warto łączyć działania na rzecz jakości życia Polaków, na rzecz obniżenia kosztów życia. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, wszystkich traktujemy poważnie – stwierdził były kandydat na prezydenta.

Postulaty AgroUnii

W grudniu ub.r. AgroUnia zorganizowała swoją konwencję. Lider ruchu nie przebierał w słowach podczas wystąpienia.

– AgroUnia przeszła długą drogę. Razem ją przeszliśmy. Wygraliśmy wiele bitew, upowszechniliśmy wiele tematów. To my pierwsi zaczęliśmy mówić o zdrowej żywności, o krótkim łańcuchu dostaw, o żywności w przystępnej cenie, o rozbiciu monopoli, o politykach – nierobach, o politykach – złodziejach. To my mówimy otwartym językiem i nazywamy ich takimi, jakimi oni są: obiboki, łobuzy i ludzie, którzy nie życzą nam dobrze – powiedział Michał Kołodziejczak.

