Soloch: Oprócz wsparcia politycznego rozważane jest wsparcie innego rodzaju dla Ukrainy

Szef BBN ocenił, że "atak rosyjski na Ukrainę jest prawdopodobny". – Rosja rzeczywiście zgromadziła istotne siły wokół Ukrainy. Już mamy do czynienia z cyberatakami i wojną informacyjną – powiedział gość Radia Zet.

Paweł Soloch zapewnił, że zarówno Polska jak i cały Sojusz Północnoatlantycki ma przygotowane scenariusze reakcji na ewentualną rosyjską agresję. Jak zaznaczył, "musimy rozpatrywać każdy wariant".

– Możemy mieć do czynienia, co wydaje się mało prawdopodobne, ale musimy brać to pod uwagę, z agresją pełnoskalową, której celem jest zajęcie stolicy, jeśli nie całego terytorium państwa. Może być agresja o ograniczonym wymiarze, a mogą być tylko działania podprogowe, cyberataki, dywersje, próba destablizacji wewnętrznej kraju – powiedział.

Soloch zapewnił o wsparciu Polski dla Ukrainy.

– Oprócz wsparcia politycznego też rozważane jest wsparcie innego rodzaju. To nie jest ten etap, na którym można mówić o szczegółach, ale na pewno będziemy takiego wsparcia udzielali – zadeklarował współpracownik prezydenta.

Duda spotka się z Zełeńskim

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiedział w rozmowie z PAP, że w czwartek i piątek w Wiśle odbędą się konsultacje między prezydentami Polski Andrzejem Dudą i Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał, tematem konsultacji będzie szeroko pojęta sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie i zagrożenia płynące ze strony Rosji.

