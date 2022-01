Mentzen: Polski Ład jeszcze zaskoczy podatników, głównie przedsiębiorców

– Największym grzechem Polskiego Ładu jest jego bardzo szybkie wprowadzenie, bez realnych konsultacji – powiedział w środę polityk partii KORWiN w poranku katolickich rozgłośni radiowych "Siódma 9".

"To jeszcze zaskoczy"

Rozwiązania rządowego programu weszły w życie 1 stycznia 2022 roku i niemal od razu wzbudziły ogromne kontrowersje przez zamieszanie z wynagrodzeniami nauczycieli oraz pracowników służb mundurowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy obiecał naprawić błędy. Ma w tym pomóc rozporządzenie ministra finansów dot. wyrównania pensji – zapowiedzieli przedstawiciele obozu władzy.

– Ustawa ta zmieniła mnóstwo przepisów i nie dało się tego zrobić bez błędów. Ministerstwo Finansów było kompletnie głuche na jakiekolwiek argumenty. Zaskakiwało podatników przepisami. Nie miało to prawa zadziałać. Tak dużą zmianę trzeba było konsultować szeroko, ponieważ nikt nie jest w stanie wyłapać wszystkich błędów – oznajmił dr Sławomir Mentzen. Ekonomista zwrócił uwagę na to, że Polski Ład to "ustawa mająca kilkaset stron i to nie beletrystyki, ale twardych zmian w poszczególnych przepisach".

– Polski Ład składa się z zapisów, które są dla podatnika korzystne i z takich, które nie są. Jakiekolwiek zmiany ustawowe na poziomie podatku dochodowego w Polsce muszą być podpisane i zatwierdzone przez prezydenta do października roku poprzedniego. Czyli obecnie rząd nie może nic zmienić i naprawić rozporządzeniami. W Polsce hierarchia źródeł prawa wygląda następująco – Konstytucja, później ustawy, a na końcu rozporządzenia. Nie można rozporządzeniem zmienić ustawy. Większość błędów w Polskim Ładzie jest w tym momencie nie do odwrócenia – stwierdził polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość.

