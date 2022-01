Wiceszef MON ostrzega: Musimy być na to przygotowani

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jest to najniższy stopień w skali i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Decyzja szefa rządu ma związek z niedawnymi cyberatakami na strony ukraińskiego rządu.

Atak, który najprawdopodobniej pochodził ze strony rosyjskiej, potępił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W najbliższych dniach Sojusz Północnoatlantycki i Ukraina podpiszą porozumienie w sprawie wzmocnionej współpracy cybernetycznej, w tym dostępu Ukrainy do natowskiej platformy wymiany informacji o złośliwym oprogramowaniu.

Wiceszef MON ostrzega

Decyzję premiera i ataki na ukraiński rząd komentował w Polskim Radiu 24 Wojciech Skurkiewicz. Wiceminister obrony narodowej przyznał, że od dłuższego czasu wyraźnie podniosła się aktywność działań hakerskich podejmowanych przeciwko stronom rządowym.

– W Ministerstwie Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni od bardzo długiego czasu bardzo mocno monitoruje kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego w obszarze wojskowym – powiedział.

Skurkiewicz zaznaczył, że "atak cybernetyczny, z którym mieliśmy do czynienia ostatnio na Ukrainie, to jest jednoznaczne pokazanie, że współczesny konflikt to nie tylko konflikt kinetyczny, ale również konflikt w cyberprzestrzeni". – Musimy być na to przygotowani - dodał.

– Nieprzypadkowo generał Molenda, szef Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, odpowiedzialny jest za tworzenie wojsk obrony cyberprzestrzeni, które mają stawić czoła zagrożeniom cybernetycznym w obszarze militarnym czy okołomilitarnym – dodał wiceminister.

