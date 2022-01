Bartoszewski: Wspólny start opozycji? Nie każda partia chce skończyć jak Nowoczesna

– Mam nadzieję, że znajdzie się tam miejsce również dla liderów innych partii, Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, lidera KOD-u, ruchów samorządowych. Przestrzegałbym wszystkich, żeby nie robić żadnego spektaklu pokazującego, że opozycja jest pokłócona i podzielona. Pójdę wszędzie i mogę na kolanach błagać. Pokażmy, że opozycja jest razem – tak o zapowiadanej na marzec przez Szymona Hołownię wspólnej konferencji opozycji mówił na antenie TVN24 Donald Tusk.

Apele szefa PO nie przynoszą jednak oczekiwanego efektu. Wspólnej listy jak na razie nie chce PSL. – Przewodniczący Tusk cały czas mówi o starcie z jednej listy, ale nie każda partia chce skończyć tak jak Nowoczesna, a do tego to by prowadziło. Poza tym takie działanie wcale nie gwarantowałoby sukcesu. Ile razy można to powtarzać – w ostatnich wyborach do europarlamentu, wyborach, które zawsze PiS nie pasowały, mocna ofensywa światopoglądowa lewej strony sceny politycznej spowodowała takie poruszenie po stronie konserwatywnych wyborców, że poszli masowo głosować i Koalicja Europejska osiągnęła o siedem procent gorszy wynik od PiS w wyborach, które trudno było przegrać. Poszliśmy po rozum do głowy i uznaliśmy, że tego nie powtórzymy po raz wtóry. Nie widzę również, by Szymon Hołownia miał wielką ochotę, żeby iść do wyborów pod przewodnictwem Donalda Tuska. Rozmawiajmy o programach, rozmawiajmy o tym, co nas łączy. My w sobotę na Radzie Naczelnej PSL postanowiliśmy, że przygotujemy 10 punktów programowych i to będzie takie minimum programowe, które mogą poprzeć inne partie opozycyjne, bo w wielu sprawach przecież możemy się dogada – podkreśla Władysław Teofil Bartoszewski w rozmowie z wPolityce.pl.

Współpraca z PiS?

Poseł PSL został zapytany, czy współpraca z partią rządzącą jest całkowicie wykluczona. Bartoszewski mówi: – Nie można niczego wykluczyć, zobaczymy, jak zdecydują wyborcy. Proszę spojrzeć na sytuację w sejmikach wojewódzkich, tam są zawierane bardzo różne koalicje. Natomiast po pierwsze należy się porozumieć w sprawach programowych, a nie najpierw stworzyć koalicję, a potem się zastanowić, w co właściwie wierzymy i co chcemy osiągnąć. To jest zaklinanie rzeczywistości. Mamy prawie dwa lata do wyborów. Nie koncentrujmy się na tworzeniu sztucznych bytów, tylko na tym, jak rozwiązać m.in. problemy związane z pandemią czy z wysokimi cenami energii. Anty-PiS nie wygra wyborów, musimy przedstawić jakąś ofertę programową.

