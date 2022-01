PiS jednak przegłosuje kontrowersyjną ustawę? Fogiel rozwiewa wątpliwości

W miniony wtorek rząd pozytywnie zaopiniował poselski projekt w sprawie tzw. weryfikacji covidowej, który w mediach zwany jest też "ustawą Hoca". Chodzi o pomysł części parlamentarzystów klubu Prawa i Sprawiedliwości dot. "szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19". Sejmowym sprawozdawcą projektu ustawy jest poseł PiS Czesław Hoc.

Fogiel: Obawy są bezzasadne

Radosław Fogiel był pytany o ten projekt w programie TVP "Kwadrans polityczny". Gość Marka Pyzy deklarował, że zagłosuje za przyjęciem tzw. ustawą Hoca.

- To jest ustawa, która zwiększa bezpieczeństwo nas wszystkich korzystających z usług, sklepów, zwiększa bezpieczeństwo pracowników rozmaitych firm. A formie jaka została wynegocjowana, wszystkie obawy do niej zgłaszane są bezzasadne. Jestem przekonany, że za nią zagłosuje zdecydowana większość posłów PiS. Nie wykluczam, że kilka osób będzie przeciw. Władze klubu, by nie zwiększać fermentu, zapowiedziały, że nie będzie dyscypliny głosownia w tym przypadku.

Ziobro o "ustawie Hoca": Mamy wątpliwości

Wczoraj z kolei minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyraził wątpliwości odnośnie projektu o tzw. weryfikacji covidowej, nazywanym "ustawą Hoca".

– Wcześniej nasza decyzja była negatywna wobec tej ustawy, natomiast – jak spotkamy się – będziemy dyskutować i słuchać relacji ministra. Mogę powiedzieć, nie kwestionując dobrych intencji, że mamy wątpliwości, czy ta ustawa doprowadzi do celu, jaki stawia sobie minister i czy będzie w tym skuteczna, bo to też ważny aspekt – powiedział Ziobro.

Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, założenia zawarte w projekcie ustawy są "kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa". Ta – według szefa MZ – ma przybrać na silę w połowie lutego tego roku, kiedy to w kraju możemy notować po 60 tys. przypadków zakażeń dziennie.

