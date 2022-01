Apel prezydenta Ukrainy do rodaków. "Trwa atak na nasze nerwy"

Zełeński zapewnił, że władze robią wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom Ukrainy i zapewnić pokój na drodze dyplomacji. Prosił swoich rodaków, by nie ulegali panice.

– Ukraina nie chce wojny, ale musi być na nią zawsze gotowa. Nie boi się, bo chroni swoją ziemię. Nie poddamy się, bo to nasza ziemia i nie mamy dokąd uciec. Mamy armię silną, odważną i gotową na wszystko. Polegamy przede wszystkim na sobie, ale także poziom poparcia ze strony naszych partnerów i międzynarodowej koalicji jest wyższy niż kiedykolwiek – powiedział Zełeński cytowany przez agencję Interfax. Zwrócił się także do Zachodu, by nie mówił o tym, co jutro zrobi Rosja, ale jak zareaguje na to świat.

Atak na ludzkie nerwy

W ocenie prezydenta obecne zagrożenie ze strony Rosji nie jest wyższe, niż w ostatnim czasie. Zwiększył się natomiast "rozgłos" wokół tego tematu.

– Czy groźba wojny na dużą skalę pojawiła się dopiero teraz? Te zagrożenia istnieją nie od wczoraj i obecnie wcale nie są większe. Większy zrobił się szum wokół nich. A teraz aktywnie atakują nie nasze ziemie, ale nasze nerwy. Doprowadzili do tego, że mamy ciągłe poczucie niepokoju – stwierdził.

W jego ocenie Rosjanie przy pomocy strachu chcą odstraszyć inwestorów i pogorszyć atmosferę gospodarczą, by jeszcze bardziej pogrążyć Ukrainę. – Osłabić Ukrainę, by zmusić ją do ustępstw. Stworzyć takie tło, by nasze "nie" brzmiało słabiej – podkreślił.

Ukraiński przywódca zwrócił się również do mediów apelując, by były zasobami "masowej informacji, a nie masowej histerii". Ocenił, że realnym zagrożenie powstałoby wtedy, gdyby ludzie masowo zaczęli wypłacać pieniądze z banków i wykupywać wszystkie towary ze sklepów.

