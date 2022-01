Blinken: To daje nam siłę, której Rosja nie jest w stanie sprostać

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken spotkał się w czwartek ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annalena Baerbock w Berlinie. Amerykański polityk podziękował Niemcom za partnerstwo, które udało im się zawiązać w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Europie.

– Jesteśmy zjednoczeni w tym, o co się troszczymy i o co dbamy na świecie – podkreślił.

– Wczoraj byłem w Kijowie, a z Berlina ruszam do Genewy, gdzie będę spotykał się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W czasie wszystkich rozmów z Moskwą naszym wspólnym celem, było znalezienie drogi dyplomatycznej ku deeskalacji napięć, by nie dopuścić do kolejnej inwazji Rosji na Ukrainę oraz zająć się poważnymi kwestiami bezpieczeństwa, o których mówi Rosja poprzez dialog, a nie agresję – tłumaczył Blinken.

Sekretarz zapewnił, że "jedność daje nam siłę, której Rosja nie jest w stanie sprostać". Zapowiedział również, ze podczas piątkowego spotkania z Siergiejem Ławrowem będzie prezentował wspólne stanowisko Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

– Jeżeli jakiekolwiek siły zbrojne Rosji przekroczą granicę z Ukrainą, odpowiemy na to szybko, mocno, w sposób zjednoczony - zarówno USA, jak i nasi sojusznicy i partnerzy – dodał.

Baerbock wzywa do deeskalacji

Annalena Baerbock nawiązała do planowanych przez Mińsk i Moskwę wspólnych manewrów wojskowych. Stwierdziła, że wjazd rosyjskich jednostek na terytorium Białorusi "wywołuje w Niemczech niepokój".

– Chcę powtórzyć nasze wspólne stanowisko, wszystkich Europejczyków: wzywamy Rosję, aby podjąć kroki zmierzające do deeskalacji konfliktu. Każde kolejne kroki agresywne będą wiązały się z poważnymi konsekwencjami – zadeklarowała dodając, że "w tej sprawie chodzi o utrzymanie pokoju w Europie.

