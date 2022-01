Wojtunik: Moje dwa iphony zostały w tajemniczy sposób zablokowane

– Tu jest pewien problem, ponieważ mamy nietypową sytuację związaną z tym, że moje dwa IPhony, które używałem ja i moja żona od 2016 roku, jakieś kilka tygodni temu w tajemniczy sposób zostały zablokowane. Nie możemy przeprowadzić testy tych urządzeń, związku z tym nie możemy przesłać danych testowych do sprawdzenia firmie Citizen Lab, ale jesteśmy etapie próby uruchomienia tych urządzeń. Zobaczymy, jaki będzie wynik tych spraw – mówił Wojtunik na antenie RMF FM, nawiązując do afery Pegasusa.

Były szef CBA pytany o możliwe powstanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji, która miałaby objąć lata 2005-2021, mówi: –Wszystkie bezpieczniki państwa, jakie powinny funkcjonować w tej dziedzinie, zostały wyłączone. Nie ma kto tej sprawy zbadać w inny sposób niż tylko przez komisję śledczą. Jest to jedyne dzisiaj narzędzie i ja chętnie się stawię, będę wspierał działania tej komisji. A okres 2005 do czasów obecnych jest też bardzo interesujący, bo będziecie państwo mieli szansę zobaczyć i porównać, jak prowadzono pracę operacyjną w czasach, kiedy służbami kierowali profesjonaliści i czasy, kiedy kierowały osoby, które można nazwać politykami lub politykierami. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie.

Podsłuchiwano dziennikarzy?

Prowadzący rozmowę dopytywał o podsłuchiwanie dziennikarzy w okresie rządów PO, gdy Paweł Wojtunik kierował CBA. – Panie redaktorze, jeżeli chodzi o dziennikarzy, to takich przypadków ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy CBŚ kiedy byłem jego szefem, nie znam. Natomiast znam przypadki podsłuchiwania dziennikarzy w latach 2005-2007 przez CBA i ABW - ja te przypadki ujawniłem. Proszę mi pozwolić powiedzieć jeszcze jedną rzecz: dziennikarze, jak i inni obywatele podlegają tym samym normom prawnym i może się zdarzyć, że dziennikarz będzie związany, z całym szacunkiem do pańskiego zawodu, z handlem narkotykami, z jakimikolwiek innym przestępstwami i tu nikt nie jest wyłączony z możliwości podsłuchiwania. W przypadku dziennikarzy, jak i innych kategorii obywateli, bo nikt nie powinien być traktowany jako grupy zawodowe święta, powinny być stosowane te same wysokie standardy pracy operacyjnej i dbałość o to, by praca operacyjna nie była prowadzona w celach politycznych, a w celach związanych ze ściganiem przestępczości – odparł Wojtunik.

Czytaj też:

"Powinien o tym pamiętać". Schetyna upomina Kukiza