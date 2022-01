Bill Gates ostrzega przed pandemią gorszą niż COVID-19

Jak informuje "Financial Times", Bill Gates ostrzegł świat przed pandemią znacznie gorszą niż COVID-19, wzywając rządy państw do przekazania miliardów dolarów na przygotowanie się na kolejną globalną epidemię.

Założyciel Microsoftu powiedział, że chociaż warianty koronawirusa Omikron i Delta były jednymi z najbardziej transmisyjnych wirusów, jakie kiedykolwiek widziano, świat mógł stanąć w obliczu patogenu powodującego znacznie wyższy wskaźnik zgonów lub poważnych chorób.

Nowa, jeszcze gorsza pandemia?

Według Gatesa, Omikron i Delta to najbardziej transmisyjne wirusy, które poznała nauka. Miliarder uważa jednak, że gdy dojdzie do kolejnej pandemii, to z udziałem patogenu jeszcze bardziej zaraźliwego oraz śmiercionośnego.

Jego zdaniem światowe priorytety są "dziwne", a rozwiązanie problemu nierówności w dostępie do szczepionek spadło na filantropów i rządy bogatych państw. Jako przykłady Gates wskazał m.in. stworzenie szczepionki przeciw wirusowi HIV. Dodał też, że ludzkości wiele korzyści przyniesie ulepszenie już istniejących szczepionek przeciwko gruźlicy oraz malarii.

Miliardy dolarów wpompowane w fundację

Miliarder sam nie szczędzi pieniędzy na cele związane z nauką i medycyną. Fundacja prowadzona przez Gatesa oraz jego byłą żonę Melindę przekazała – wspólnie z brytyjską organizacją charytatywną Wellcome Trust – aż 300 mln dolarów Koalicji na rzecz Innowacji w zakresie Gotowości Epidemicznej. Pomogła ona stworzyć program Covax, mający na celu dostarczanie szczepionek do krajów o niskich i średnich dochodach.

Według "Forbesa". Bill Gates jest czwartą najbogatszą osobą na świecie z majątkiem wycenianym na 124 mld dolarów.

Czytaj też:

Gates, pandemiczny optymista