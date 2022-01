Ksiądz za kratami

Oskarżają go o pomoc w podrabianiu paszportów covidowych. Jakież ksiądz ma możliwości podrabiania elektronicznych dokumentów? W Polsce nie obowiązują, wolność od segregacji sanitarnej ciągle pozostaje jedną z naszych swobód. A jeśli ksiądz ułatwiał wyjazdy zagraniczne ludziom, którzy muszą jechać do rodziny czy do pracy – to bronił ich praw, których i za granicą domagają się miliony ludzi. Swoboda poruszania się zdrowych nie podważa przecież obowiązku kwarantanny zarażonych.