Ludzie ciężkiej pracy

W tym samym czasie, gdy Donald Tusk ruszył w objazd po Polsce, by rozmawiać ze zwykłymi wyborcami, „ludźmi ciężkiej pracy”, jak ich określił, o podwyżkach rachunków za gaz i energię, o szalejącej drożyźnie i o tym, że za wszystko to odpowiada PiS, jego córuchna Katarzyna, znana blogerka modowa, wrzuciła na swojego blogaska urocze zdjęcie luksusowej, markowej torebki, którą dostała w prezencie od męża. Jak szybko wyliczyły portale plotkarskie, ten model torebuni kosztuje jakieś 30 tys. zł. Nie pomagasz, Katarzyno, ojcu, no nie pomagasz!