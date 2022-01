Pegasus zamiast zjednoczenia

Nie będąc w stanie poradzić sobie z samą sobą, opozycja brnie więc w to, co ma przećwiczone: w mnożenie oskarżeń wobec PiS. To też wiedzie ją w krainę absurdu.

W chwili, gdy władza PiS przeżywa najtrudniejszy z dotychczasowych kryzysów, w obozie lewicowo-liberalnym mamy już zupełnie otwartą wojnę. Szymon Hołownia rzucił wyzwanie Donaldowi Tuskowi, zapraszając innych liderów na wspólną naradę – oficjalnie nad wspólnym programem rządzenia po zwycięstwie nad PiS, w istocie nad tym, jak przeciwstawić się „zjednoczeniowym” zapędom p.o. przewodniczącego PO. Ten ostatni wie o tym dobrze, dlatego zaproszenie, podchwycone skwapliwie przez Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, demonstracyjnie zignorował – zbywająco skomentował je tylko Borys Budka.