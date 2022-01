Groźba ataku na Ukrainę. Gdzie wejdą Rosjanie? Generał odpowiada

– Jeżeli mówimy o opcji teoretycznie możliwej, która satysfakcjonowałaby Władimira Putina i miałaby sens z punktu widzenia interesów Rosji, to jest zajęcie obydwu obwodów, gdzie trwa wojna, czyli ługańskiego i donieckiego. Dałoby to korytarz do Krymu – mówił gen. Pacek w TVN24.

Dodał, że miejscowa ludność w obwodach ługańskim i donieckim "nadal w dużym stopniu popiera separatystów i na pewno nie będzie walczyła z żołnierzami rosyjskimi".

– W związku z tym mocno nagłaśniane przez władze Rosji oczekiwanie, żeby te dwie republiki mogły stać się autonomicznymi państwami, jest kompatybilne z tym, co mówię. Tak było też na Krymie. Scenariusz jest podobny - najpierw autonomiczny Krym, a później przekazanie do Federacji Rosyjskiej – tłumaczył generał.



Rosja szykuje kolejny krok ws. Ukrainy

W przyszłym tygodniu rosyjska Duma Państwowa ma przeprowadzić konsultacje w sprawie pomysłu zaapelowania do prezydenta Władimira Putina o uznanie dwóch prorosyjskich separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie - Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - za niepodległe państwa. Poinformował o tym przewodniczący Dumy Wieczesław Wołodin.

Polityk powiedział, że rządząca proputinowska partia Jedna Rosja jest zaniepokojona bezpieczeństwem Rosjan mieszkających w dwóch separatystycznych regionach, gdzie od 2014 roku Moskwa wydała mieszkańcom ponad 600 tys. rosyjskich paszportów.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że formalne uznanie samozwańczych republik w Donbasie jest postrzegane jako potencjalny krok, który Putin może podjąć, jeśli nie zapewni sobie gwarancji bezpieczeństwa, których oczekuje od Zachodu. Chodzi m.in. o pisemne zapewnienie, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO.

Czytaj też:

Kuczyński: Ryzyko ataku Rosji z każdym dniem rośnieCzytaj też:

Partia broni dla Ukrainy ponownie zablokowana