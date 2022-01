"Fit for 55", Ukraina, Turów i "paszporty covidowe". Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Przedstawiamy subiektywne podsumowanie tygodnia portalu DoRzeczy.pl. Tylko u nas unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.

„Fit for 55” pogrzebie polską gospodarkę?

Według analityków banku Pekao, realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku. "Aby do 2030 r. zrealizować pakiet Fit for 55, Polska będzie musiała – mimo unijnego wsparcia –pokryć ok. 300 mld euro luki finansowej" – podał "DGP". Gazeta zwraca uwagę, że już wypełnienie dzisiejszych regulacji klimatycznych UE (Fit for 40) będzie kosztować nasz kraj 338 mld euro, natomiast podwyższenie redukcji emisji w tym samym czasie do 55 proc., podniesie także koszty – do 527,5 mld euro. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk nie ma wątpliwości, że forsowany przez Unię Europejską pakiet dyrektyw będzie miał katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki.

Rozgrywka wokół Ukrainy

Według Stanów Zjednoczonych i NATO, Ukrainie grozi rosyjska inwazja. Moskwa zaprzecza, ale jednocześnie wysuwa pod adresem Zachodu żądania gwarancji bezpieczeństwa, w tym powstrzymania ekspansji NATO. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Moskwa domaga się wycofania sił NATO z Rumunii i Bułgarii. Podstawowym żądaniem jest też gwarancja, że Ukraina nie zostanie przyjęta do Sojuszu. Tymczasem Niemcy już kilka razy utrudniły bądź zablokowały próby dostawy broni na Ukrainę. Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock tłumaczy postawę władz Niemiec m.in. względami historycznymi. Ostrzega jednocześnie, że Kreml, że Rosja zapłaci wysoką cenę w razie agresji na Ukrainę.

Rozmowy ws. Turowa

We wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rozmawiała o Turowie z Anną Hubáčková, czeską minister środowiska. Spotkanie, które było pierwszym oficjalnym po zmianach w czeskim rządzie, stanowiło kontynuację polsko-czeskich rozmów w sprawie turoszowskiej kopalni. Strona polska liczy, że wkrótce uda się zażegnać ten spór.

Nowy czeski premier Petr Fiala potwierdził, że jednym z zapisów umowy między Pragą a Warszawą w sprawie Turowa jest wycofanie pozwu złożonego do TSUE. Takie działanie jest jednak obwarowane konkretnymi warunkami.

Komisja Europejska wysyła Polsce wezwanie do zapłaty

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonują, że nawet w przypadku zakończenia sporu, Warszawa będzie zobligowana do zapłaty kary nałożonej przez unijny trybunał za niezamknięcie kopalni. Rzecznik KE Balazs Ujvari stwierdził w czwartek, że "nawet jeśli dojdzie do porozumienia między Polską a Czechami w sprawie Turowa, to wciąż trzeba będzie zapłacić kary za nieprzestrzeganie decyzji TSUE od 20 września do dnia złożenia wniosku o wycofanie czeskiej skargi TSUE".

W środę po południu Komisja Europejska wysłała Polsce wezwanie do zapłaty blisko 70 mln euro za niezastosowanie się do decyzji TSUE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Anglia wraca do normalności

Premier Boris Johnson zapewnił, że w Anglii zostaną zniesione wszelkie restrykcje wprowadzone w związku z pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa. 27 stycznia ma zatem zostać zniesiony m.in. nakaz chodzenia w maskach, a także przestaną obowiązywać tzw. „paszporty covidowe”. Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid dodał, że Brytyjczycy muszą nauczyć się żyć z COVID, tak jak żyją przecież z grypą. Brytyjskie władze od pewnego czasu coraz poważniej rozważały poważne poluzowanie tzw. obostrzeń. Miało to związek m.in. z tym, że sytuacja epidemiczna zaczęła się poprawiać.

Izraelski minister finansów chce wycofania tzw. przepustek covidowych

Również w Izraelu pojawia się coraz więcej głosów wzywających do zaprzestania rozsiewania paniki. Minister finansów Izraela Avigdor Liberman wezwał do wyeliminowania powszechnego stosowania "Zielonej Przepustki" jako dowodu szczepienia COVID. „Nie ma żadnej medycznej ani epidemiologicznej logiki w Zielonej Przepustce, wielu ekspertów jest zgodnych" – nie ukrywał Liberman. Jak dodał, są za to fatalne skutki dla gospodarki i kondycji psychicznej ludzi. Jego wypowiedź cytował m.in. "Times of Israel".

Co z Lex Hoc?

Ważą się dalsze losy projektu ustawy druk nr 1846, określanego też jako "lex Hoc", "ustawa segregacyjna" bądź "ustawa o weryfikacji covidowej". W rozmowie z Radiem WNET redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki wskazał, że „lex Hoc” to klasyczny przykład strzału w kolano. – Polityka segregacyjna odstręczy od PiS-u część zwolenników, a i tak nie przyciągnie entuzjastów polityki segregacyjnej – ocenił. Ludzie dostrzegają fałszywość pandemicznej opowieści – dodał. Z kolei minister zdrowia Niedzielski podkreślił, że w trakcie konsultacji z premierem Morawieckim i prezesem Kaczyńskim uzyskał "zapewnienie, że ustawa będzie procedowana, poddana drugiemu czytaniu". Posłom z klubu parlamentarnego PiS przeciwnym ustawie Hoca, prezes Kaczyński miał dać „wolną rękę”, jeśli dojdzie do głosowania.

To już dziewięć lat tygodnika „Do Rzeczy”!

W styczniu 2013 roku ukazał się pierwszy numer "Do Rzeczy". Z tej okazji wyemitowaliśmy dla Państwa specjalny odcinek programu "Polska Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza. Od początku istnienia redaktorem naczelnym jest Paweł Lisicki, a zastępcami są Piotr Gabryel i Piotr Zychowicz. Wydawcą tygodnika jest spółka z o.o. Orle Pióro, której inwestorem strategicznym jest PMPG Polskie Media. Tygodnik "Do Rzeczy" ma charakter konserwatywno-liberalny. Hasłem promującym tygodnik było: Nie ma zgody na milczenie!

