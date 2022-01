Kwaśniewski: Mamy do czynienia ze spotęgowaniem nienawiści wobec katolików

Mec. Jerzy Kwaśniewski odniósł się na antenie TV Trwam do decyzji niemieckiej firmy Henkel, która nie zgodziła się, aby biskup mógł poświęcić nowo otwartą pralnię dla ubogich. – Henkel pomylił swoją rolę. Zwróćmy uwagę, że podczas uroczystości otwarcia był on gościem. Nawet jeżeli koncern dołożył się finansowo do realizacji tego projektu, to inicjatorem i właścicielem była katolicka organizacja – ocenił prezes Ordo Iuris.

Biskupowi zaproponowano, by jedynie przemówił podczas otwarcia. – W tej sytuacji ks. bp Jacek Kiciński odmówił. Skoro uniemożliwiono mu wykonanie czynności religijnych, a więc poświęcenia tego miejsca, odmówił udziału w uroczystościach. Dzięki postawie duchownego powstał bojkot konsumencki Henkela, który został rozpropagowany w mediach i środowiskach katolickich – wskazał mec. Kwaśniewski.

W niedługim czasie po nagłośnieniu sytuacji Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zdecydowało, że zwróci koncernowi przekazane środki na wsparcie nowej pralni. Prezes Henkela wystosowała list z przeprosinami biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej, jednak incydent może zagrozić niemieckiemu koncernowi.

– Prezes koncernu wycofuje się z antyreligijnej postawy swoich pracowników. Według świadków uroczystości decyzja o niedopuszczeniu kapłana, by poświęcił obiekt, była konsultowana z centralą. Dlatego nie był to eksces jednego pracownika, jak teraz Henkel próbuje to przedstawiać. To rzeczywisty wyraz antyreligijnej polityki koncernu – poinformował prezes Instytutu Ordo Iuris.

Jest coraz gorzej

– Mam nadzieję, że te sprawy dadzą do myślenia wszystkim właścicielom koncernów, którzy kierują się prostą biznesową kalkulacją. Powinni oni zrozumieć, że w Polsce ideologie sprzedają się gorzej niż wierność kodowi kulturowemu III Rzeczpospolitej – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski.

– Ostatnie dwa lata pokazują, że mamy do czynienia ze spotęgowaniem nienawiści wobec katolików i agresji wobec nich. Niestety agresja jest również zwiększona, co pokazuje przykład morderstwa o. Maksymiliana z Siedlec – wymienia prezes Instytutu Ordo Iuris.

