"Powinien szukać wroga gdzie indziej". Żukowska: Tusk chce sprowokować Lewicę

Szef PO Donald Tusk w Zambrowie stwierdził, że politycy Lewicy atakują jego i Platformę w "PiS-owskich prorządowych mediach". – Publicznie pytania zadają tylko ci, którzy dokładnie znają na nie odpowiedź i to jest klasyczny tego przykład. Przewodniczący Tusk dokładnie wie, że koalicja PiS-u z Lewicą jest niemożliwa. Różnimy się w tylu fundamentalnych punktach programowych, że to są jakieś Himalaje absurdu. Mam taką sugestię dla pana premiera Tuska, żeby sobie może poszukał wroga gdzie indziej, żeby może poobserwował, co mówi Konfederacja. Może by też zainteresował się tym, ilu ludzi dziennie umiera z powodu COVID-19, ile mamy problemów jako kraj, i zajął się przygotowywaniem propozycji rozwiązania tych problemów, bo myślę, że tego oczekują Polacy od człowieka, który chciałby się mienić liderem całej opozycji, a potencjalnie liderem kraju jako przyszły premier. Natomiast Polaków nie interesuje to, jaką szpilę Donald Tusk wbije Lewicy dziś czy jutro – tak te słowa w rozmowie z wPolityhce.pl komentuje Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Jesteśmy odpowiedzialni"

Parlamentarzystka uważa, że Tusk chce sprowokować Lewicę: – Jednak my jesteśmy odpowiedzialną partią i chcemy się zajmować sprawami ważnymi dla Polski, a nie bez przerwy Donaldem Tuskiem, bo to jest strata czasu.

Pytana, jaki jest cel szefa PO, Żukowska stwierdza: – PO w sondażach nie jest w stanie wygrać z PiS, zatem Donald Tusk chce pokazać, że jest w stanie przynajmniej wygrać z innymi partiami opozycyjnymi. Jakiś sukces trzeba mieć.

Czy Donald Tusk liczy, że PO odbierze elektorat Lewicy? – Nie wiem, chodzi tutaj pewnie o jakieś pozycjonowanie się na scenie politycznej, ale dla mnie to jest politykierstwo, a nie prawdziwa polityka, która odpowiada na potrzeby ludzi – mówi poseł.

